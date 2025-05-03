В Калужской области раненого участника спецоперации избили веревкой с гайкой

В Дзержинском районе Калужской области злоумышленники избили участника специальной военной операции веревкой с гайкой. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 17 апреля в одной из квартир поселка Товарково, отметили в ведомстве. Следователи установили, что злоумышленники использовали веревку с гайкой и газовый баллончик. Военнослужащий проходил лечение после ранения.

Одного из нападавших задержали и заключили под стражу. Ему предъявили обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Расследование уголовного дела продолжается. В ближайшее время следователи дадут правовую оценку действиям второго нападавшего, добавили в ведомстве.

В марте сообщалось, что в Новороссийске возле одного из торговых центров произошла драка: двое мужчин напали на участника СВО. По словам очевидцев, военнослужащий вместе с женой шел в торговый центр. К ним подошел незнакомец и попросил зажигалку. Пара ответила, что у них ее нет. Между мужчинами началась словесная перепалка. К спору присоединился второй мужчина, и конфликт перерос в драку. Нападавших не смутило то, что перед ними был человек, который получил инвалидность в зоне СВО.

Ранее в Тобольске таксист поругался с ветераном СВО и приставил к его голове пистолет.