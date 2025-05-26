В ходе боев в Сумской области рота мотоциклистов 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесла крупные потери. Об этом сообщил Telegram-канале «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

«В районе села Ободы (Сумская область) существенные потери понесла рота мотоциклистов 425 ошп, информация о создании которой активно тиражировалась в СМИ и соцсетях пропагандистами полка», — говорится в сообщении.

23 мая капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что российские войска приблизились к Юнаковке — ключевому логистическому узлу ВСУ на Сумском направлении. По его словам, взятие этого пункта позволит перерезать пути снабжения украинских войск, используемые для атак на Курскую область.

25 мая в Минобороны РФ сообщили, что операторы ударных беспилотных летательных аппаратов уссурийских десантников уничтожили замаскированный миномет ВСУ и минометный расчет в Сумской области. Место, с которого украинские военные вели огонь, вскрыли с помощью воздушной разведки.

Ранее в ВСУ подтвердили, что войска РФ продвинулись к границе ДНР и Днепропетровской области.