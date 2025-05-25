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Операторы БПЛА уничтожили миномет ВСУ в Сумской области

МО РФ: операторы БПЛА десантников уничтожили миномет ВСУ в Сумской области
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уссурийских десантников уничтожили замаскированный миномет ВСУ и минометный расчет в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, операторы FPV-дронов «Князь Вандал Новгородский», которыми управляют по оптоволоконным проводам, Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили 82-миллиметровый миномет ВСУ в Сумской области неподалеку от российской границы.

Место, с которого военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) вели минометный огонь по позициям РФ, вскрыли с помощью воздушной разведки. Благодаря слаженной работе российских военнослужащих также был ликвидирован и расчет миномета.

До этого стало известно, что воздушно-космические силы РФ сбили украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, были уничтожены три управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее в РФ появился истребитель с ИИ-помощником.

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