Российские войска приблизились к Юнаковке — ключевому логистическому узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении. Об этом Aif.ru сообщил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, взятие этого пункта позволит перерезать пути снабжения ВСУ, используемые для атак на Курскую область.

Дандыкин отметил, что Юнаковка служит важным транспортным и логистическим центром, через который украинские силы получают ресурсы для операций.

«Российские войска движутся к этому узлу, чтобы лишить противника возможности координировать удары. Оттуда наступали, оттуда снабжались ВСУ, когда произошла авантюра с Курской областью. И там рядом уже, собственно говоря, и Сумы», — пояснил эксперт.

21 мая президент России Владимир Путин пошутил, что врио главы Курской области Хинштейн получил свою должность, так как хочет всего побольше. Так президент ответил на просьбу курских чиновников создать буферную зону в Сумской области Украины. Разговоры о создании особой территории ведутся давно. После переговоров в Стамбуле появились утечки, что РФ может расширить зону контроля Сумской области в случае отказа ВСУ вывести войска с новых территорий.

Ранее в ВСУ подтвердили, что войска РФ продвинулись к границе ДНР и Днепропетровской области.