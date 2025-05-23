В ВСУ подтвердили, что войска РФ продвинулись к границе ДНР и Днепропетровской области

Лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» заявил об осложнении обстановки после прорыва российских войск к административной границе ДНР и Днепропетровской области 21 мая. В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ сталкиваются с трудностями, несмотря на попытки опровергнуть успехи противника.

По словам военных и блогеров, российские силы наносят удары беспилотниками по логистическим целям ВСУ, включая оптоволоконные линии связи. Действия охватывают территорию Днепропетровской области на глубину до 13 км. Это создает проблемы для снабжения украинских подразделений.

«Ситуация остается напряженной. Противник использует БПЛА для дестабилизации наших тыловых коммуникаций», — написал «Алекс».

21 мая военкор Юрий Котенок сообщил, что передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии (группировка «Центр» ВС РФ) вышли к границе Днепропетровской области. Как рассказал военкор, «подразделения ГрВ «Центр» продолжают продвижение к границе Днепропетровской области, освобождая территорию ДНР».

Ранее Владимир Путин отшутился в ответ на слова о присоединении Сумской области к РФ.