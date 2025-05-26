Над Татарстаном сбили беспилотник

Над территорией Татарстана был сбит один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
За минувшие сутки над российскими регионами удалось сбить 148 украинских БПЛА самолетного типа.
О пострадавших в результате украинской атаки не сообщалось.
Позже в военном ведомстве сообщили, что еще пять беспилотников были сбиты над российскими регионами: три БПЛА – над территорией Курской области и по одному БПЛА – над территориями Тульской и Орловской областей.
За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 96 украинских беспилотников, больше всех пострадала Белгородская область.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее над Калужской областью ночью сбили пять беспилотников.