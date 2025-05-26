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Над Татарстаном сбили беспилотник

МО: средства ПВО сбили беспилотник над территорией Татарстана
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Inna Varenytsia/Reuters

Над территорией Татарстана был сбит один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За минувшие сутки над российскими регионами удалось сбить 148 украинских БПЛА самолетного типа.

О пострадавших в результате украинской атаки не сообщалось.

Позже в военном ведомстве сообщили, что еще пять беспилотников были сбиты над российскими регионами: три БПЛА – над территорией Курской области и по одному БПЛА – над территориями Тульской и Орловской областей.

За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 96 украинских беспилотников, больше всех пострадала Белгородская область.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее над Калужской областью ночью сбили пять беспилотников.

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