Над Татарстаном сбили беспилотник

Над территорией Татарстана был сбит один беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

За минувшие сутки над российскими регионами удалось сбить 148 украинских БПЛА самолетного типа.

О пострадавших в результате украинской атаки не сообщалось.

Позже в военном ведомстве сообщили, что еще пять беспилотников были сбиты над российскими регионами: три БПЛА – над территорией Курской области и по одному БПЛА – над территориями Тульской и Орловской областей.

За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 96 украинских беспилотников, больше всех пострадала Белгородская область.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее над Калужской областью ночью сбили пять беспилотников.