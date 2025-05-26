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Обломки беспилотника упали на территорию промзоны в Ивановской области

В Ивановской области обломки дрона упали на территорию промзоны
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Inna Varenytsia/Reuters

Обломки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины упали на территорию промзоны в городе Кинешме на северо-востоке Ивановской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«В Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:22 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Хозяйственная постройка для хранения упаковки получила повреждения, уточнили в областном правительстве.

В настоящее время на месте падения обломков работают спецслужбы.

Накануне вечером на территории Ивановской области была объявлена угроза атаки беспилотников.

23 мая министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи в 13 регионах страны были перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотников. Три из них были сбиты в Ивановской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт назвал главных бенефициаров массовых налетов БПЛА на РФ.

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Атаки БПЛА на Россию
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