Появились кадры из атакованного ВСУ Татарстана

В сети появились кадры со звуками взрывов из атакованного дронами ВСУ Татарстана

В социальных сетях распространили кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) Татарстана. Их публикует Telegram-канал SHOT.

На видео можно услышать звуки, похожие на стрельбу. В небе над российским городом видны световые вспышки, которые быстро сменяют друг друга.

Вечером 25 мая жители Елабуги сообщали SHOT, что над городом произошли взрывы. По данным канала, многочисленные взрывы в небе над городом «начали греметь примерно в 22:40».

В аэропорту Нижнекамска в Татарстане вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Позднее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что беспилотники ВСУ атаковали Елабугу, где производят российские дроны.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.