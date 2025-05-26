Пострадавшие в Красном море российские моряки покинули Йемен

Все российские моряки были эвакуированы с танкера Seven Pearls, пострадавшего в апреле в результате ударов военных США по йеменскому порту Рас-Иса. Об этом сообщил ТАСС представитель посольства РФ в Йемене.

Отмечается, что 19 российских граждан покинули территорию Йемена 25 мая, они вылетели в Амман. Сам танкер остается в йеменских территориальных водах.

25 апреля граждане России пострадали во время американских ударов по порту Рас-Иса. Министр иностранных дел в сформированном движением «Ансар Аллах» (хуситами) правительстве Джамаль Амир рассказал, что «американская агрессия» была направлена на то, чтобы помешать разгрузить партию нефти. Береговая охрана вмешалась, чтобы спасти моряков и оказать им медицинскую помощь.

15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам страны начать военные действия против хуситов в Йемене. Он заявил, что военная операция призвана защитить американские судоходные, воздушные и военно-морские активы, а также восстановить свободу судоходства. Кроме того, американский лидер призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать «американскому населению и их президенту».

Ранее в Москве прооперировали российского моряка, пострадавшего при ударах США.