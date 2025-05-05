В Москве прооперировали российского моряка, пострадавшего при ударах США

РИА Новости: пострадавший от ударов США по Йемену моряк прооперирован в Москве

Один из российских моряков с нефтяного танкера Seven Pearls, пострадавший в результате ударов США по порту Рас-Иса в Йемене, прооперирован в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судовладельца.

По данным агентства, жизни моряка ничего не угрожает. Еще двое моряков, которые были на танкере Seven Pearls, также находятся в России.

«Три пострадавших человека уже находятся в России, одному сделана операция в Москве. Их состояние хорошее, угроз жизни нет», — поделился собеседник агентства.

До этого временный поверенный в делах России в Йемене Евгений Кудров говорил, что еще 18 россиян остаются на борту танкера в порту Рас-Иса. По его словам, посольство Российской Федерации в Йемене находится в прямом контакте как с владельцем судна, так и с командой судна, которое подверглось нападению в порту Рас-Иса.

Дипломат добавил, что один из российских моряков с танкера был доставлен в больницу Саны — ему сделают операцию на глазах.

Ранее шефа Пентагона попросили уйти в отставку после утечки данных об ударе США по Йемену.