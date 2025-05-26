На правом берегу Днепра бойцы группировки «Днепр» выявили и уничтожили украинский пункт управления беспилотниками. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По данным разведки, именно оттуда запускались дроны для атак на мирные населенные пункты левобережья.

Цель обнаружили с помощью беспилотной разведки. Наводку на здание передали артиллеристам 18-й армии, которые с помощью гаубицы Д-20 нанесли точный удар. Объект и находившиеся в нем украинские военные были ликвидированы.

Накануне российские войска уничтожили взвод — более 30 украинских бойцов — в ходе ударов по расположениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Комар на границе Донецкой народной республики.

До этого российские силовые структуры рассказали о создании ВСУ нескольких полевых крематориев в населенных пунктах, расположенных на границе ДНР и Днепропетровской области. По их словам, украинские формирования несут большие потери на данном участке фронта. В связи с этим бойцы создали полевые крематории, «чтобы скрыть потери от руководства».

Ранее российские штурмовики уничтожили афроамериканца, воевавшего на стороне ВСУ.