ТАСС: на границе ДНР и Днепропетровской области уничтожены более 30 бойцов ВСУ

Российские войска уничтожили взвод — более 30 украинских бойцов — в ходе ударов по расположениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Комар на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Ударами ФАБ в Комаре уничтожены расположения 67-й бригады, куда входят «Правый сектор» (организация запрещена в России) и прочие украинские националистические соединения. Ударов было несколько», — поделились подробностями атаки силовики.

Они уточнили, что бригаду перебросили в ДНР с Курской области.

До этого российские силовые структуры рассказали о создании ВСУ нескольких полевых крематориев в населенных пунктах, расположенных на границе ДНР и Днепропетровской области.

По их словам, украинские формирования несут большие потери на данном участке фронта. В связи с этим бойцы создали полевые крематории, «чтобы скрыть потери от руководства».

На этом фоне начались конфликты между старослужащими и новобранцами. Вторые выступают против тайной кремации и показывают свое недовольство. По словам источника, люди сильно подавлены и деморализованы.

Ранее политолог сообщил об открытии второго фронта на Украине.