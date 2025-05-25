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Российские штурмовики уничтожили афроамериканца, воевавшего на стороне ВСУ

ТАСС: бойцы ВС РФ уничтожили афроамериканца в селе Отрадное в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские штурмовики наткнулись на афроамериканца в селе Отрадное в Донецкой народной республике (ДНР). Украинский наемник открыл стрельбу по бойцам Вооруженных сил (ВС) РФ и был уничтожен, рассказал ТАСС стрелок 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Пумба».

«Встречался нам афроамериканец. Но он был ликвидирован, пытался огрызаться, стрелять по нам», — сказал он.

По словам «Пумбы», российские военные готовы были спасти наемника и вывести его в тыл, если бы он сдался в плен, однако афроамериканец решил открыть стрельбу и не оставил выбора бойцам ВС РФ.

Накануне военный с позывным «Клык» сообщил, что украинские военные при бегстве из села Отрадное в ДНР бросили десятки единиц вооружения и боеприпасов образца НАТО. По его словам, во время зачистки села были обнаружены тела ликвидированных польских наемников.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль два населенных пункта. Военные группировки «Восток» вынудили Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинуть поселок Отрадное в ДНР, а солдаты группировки «Юг» взяли под контроль село Ступочки в Сумской области. Противник потерял до 480 военных, уточнили в ведомстве.

ВСУ осуществляли контратаки в попытках вернуть контроль над поселком Отрадное, но им этого не удалось.

Ранее российские военные ликвидировали французского наемника Герцена в ЛНР.

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