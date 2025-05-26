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В «Ростехе» заявили о неспособности ВСУ отразить удары комплекса «Искандер»

Ростех: ВСУ нечем сбивать ракеты комплекса «Искандер»
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Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Вооруженные силы Украины не имеют систем ПВО, способных отражать удары ракетного комплекса «Искандер». Об этом заявила российская госкорпорация «Ростех», передает ТАСС.

Там рассказали, что баллистическая ракета, выпущенная этим комплексом, движется по сложной и непредсказуемой траектории с колоссальной скоростью. Перегрузка при ее маневрах значительно превышает перегрузки, которые может выдержать большинство натовских зенитных ракет.

«Поэтому ВСУ сбивать «Искандер» нечем», — указали в «Ростехе» и добавили, что фактически украинские войска могут «только наблюдать за полетом этих ракет, осознавая неизбежность поражения своих объектов».

24 мая Минобороны России сообщило об уничтожении «Искандерами» контейнеровоза с грузами для ВСУ в одесском порту.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что это привело к серьезным последствиям для украинской армии.

По его словам, под удар попали суда украинского флота, которые использовались в качестве связи, а также база безэкипажных катеров. Два судна были повреждены.

Ранее в США предположили, что поставки оружия Украине по морю могут сократиться.

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