В подконтрольном украинским властям Херсоне произошли взрывы

Несколько взрывов произошло в городе Херсоне, подконтрольном украинским властям. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Какие-либо подробности в материале не приводятся. Известно лишь, что воздушная тревога в населенном пункте не объявлялась.

В ночь на 26 мая в Киеве объявили воздушную тревогу, а затем в украинской столице произошли взрывы. По словам мэра города Виталия Кличко, здесь сработали средства противовоздушной обороны.

До этого в городе Одессе зафиксировали две серии взрывов. Глава населенного пункта Геннадий Труханов предупредил местных жителей об угрозе применения ударных беспилотников и попросил их оставаться в безопасных местах.

Утром 25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Вооруженные силы РФ осуществили одну из самых массовых атак на территорию страны. Как он сказал, российские войска в течение ночи выпустили сотни дронов и ракет по украинским регионам. На этом фоне дипломат призвал международное сообщество «усилить давление» на Москву и подчеркнул необходимость введения режима «полного и безоговорочного прекращения огня».

Ранее на Украине сообщили о повреждении инфраструктуры и предприятий в четырех регионах.