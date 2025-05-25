В Одессе прогремели две серии взрывов

В Одессе на юге Украины произошли две серии взрывов. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов.

Около 22:30 он предупредил жителей города об угрозе применения ударных беспилотников и воздушной тревоге. Труханов попросил граждан оставаться в безопасных местах. Проявить особую осторожность он попросил тех, кто находится в Хаджибейском и Киевском районах города.

Согласно его постам, первый хлопок прозвучал в Одессе в 23:12, а спустя восемь минут началась вторая серия взрывов.

Утром 25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ВС РФ осуществили одну из самых массовых атак на территорию республики, и призвал международное сообщество «усилить давление на Россию». Сибига утверждает, что за ночь противник выпустил сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Такое развитие событий, по его словам, показывает необходимость «полного, безоговорочного и длительного прекращения огня для установления мира».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Келлог показал Киев после взрывов и потребовал прекратить огонь.