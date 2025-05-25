На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Одессе прогремели две серии взрывов

Мэр Одессы Труханов сообщил о двух сериях взрывов на фоне угрозы атак дронов
close
Nina Liashonok/Reuters

В Одессе на юге Украины произошли две серии взрывов. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов.

Около 22:30 он предупредил жителей города об угрозе применения ударных беспилотников и воздушной тревоге. Труханов попросил граждан оставаться в безопасных местах. Проявить особую осторожность он попросил тех, кто находится в Хаджибейском и Киевском районах города.

Согласно его постам, первый хлопок прозвучал в Одессе в 23:12, а спустя восемь минут началась вторая серия взрывов.

Утром 25 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ВС РФ осуществили одну из самых массовых атак на территорию республики, и призвал международное сообщество «усилить давление на Россию». Сибига утверждает, что за ночь противник выпустил сотни беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Такое развитие событий, по его словам, показывает необходимость «полного, безоговорочного и длительного прекращения огня для установления мира».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Келлог показал Киев после взрывов и потребовал прекратить огонь.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами