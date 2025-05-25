На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры и предприятий в четырех регионах

Украинские региональные власти сообщили о последствиях ночных взрывов, повредивших инфраструктурные и промышленные объекты в ряде областей страны. Об этом сообщили украинские СМИ «Униан» и «Страна».

Согласно опубликованной информации, в городе Конотоп Сумской области разрушен объект транспортной или коммунальной инфраструктуры. В самом областном центре — Сумах — повреждения зафиксированы на территории одного из промышленных предприятий. Подобный ущерб, связанный с разрушением производства, отмечен и в городе Тернополе.

В Николаеве, по данным городской администрации, также пострадала инфраструктура. А в Красилове Хмельницкой области местные власти подтвердили разрушение еще одного объекта, относящегося к критической инфраструктуре.

Кроме того, в ночь на 25 мая поступали сообщения о взрывах в Киевской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Хмельницкой и Харьковской областях. Местные каналы сообщали о срабатывании систем ПВО и тревогах, однако официальные данные о характере и масштабах повреждений поступают с опозданием.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский прокомментировал удары по Украине фразой «сложная ночь».