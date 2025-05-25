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Жителей двух регионов России предупредили об угрозе атаки беспилотников

В Ивановской области и липецком Ельце объявили опасность атаки дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

На территории Ивановской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — говорится в сообщении, опубликованном в 21:57 по московскому времени.

Кроме того, опасность атаки БПЛА объявлена в городе Ельце и Елецком муниципальном районе в Липецкой области.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для города Елец и Елецкого МР», — отметило региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале в 21:51 мск.

23 мая в Ельце Липецкой области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массированной атаки украинских беспилотников. Падение обломков БПЛА вызвало возгорание в промышленной зоне города, из-за чего пострадали восемь человек.

Один из дронов упал на крышу жилого дома, из-за чего повреждения получили 30 квартир. Помещения оказались «завалены осколками».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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