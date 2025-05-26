Участник боев за Мариуполь рассказал, как ВСУ оставили ловушку в жилом доме

РИА Новости: ВСУ спрятали бронежилет с гранатой в жилом доме в Мариуполе

Украинские солдаты при отступлении из Мариуполя оставили ловушку в одном из девятиэтажных жилых домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на участника боев за город, сотрудника первого специального полка министерства внутренних дел по Донецкой народной республике (ДНР) по имени Роман.

По его словам, в здании нашли бронежилет со спрятанной под ним гранатой. При этом у боеприпаса была вырвана чека.

«Видать, в спешке они (военные Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») уходили, ну и решили такую нам подлянку сделать, в надежде на то, что мы начнем этот бронежилет сразу, наверное, примерять», — отметил источник агентства.

Мужчина добавил, что российские бойцы также нашли в доме «натовские документы» на английском языке. Впоследствии военнослужащие Вооруженных сил РФ передали все обнаруженные вещи руководству.

Российские подразделения взяли Мариуполь под контроль в мае 2022 года. В связи с этим 20 мая текущего года глава ДНР Денис Пушилин поздравил россиян с годовщиной освобождения города, назвав его символом подвига и несгибаемой стойкости бойцов ВС РФ.

Ранее военные ВСУ предприняли попытку атаковать Мариуполь с помощью беспилотника.