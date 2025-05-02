Силовики отразили атаку дрона на Мариуполь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 1 мая пытались атаковать центр Мариуполя в Донецкой народной республике при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в УФСБ по ДНР, передает ТАСС.

Отмечается, что дрон был оснащен боевым фугасным зарядом с поражающими элементами.

Беспилотник перехвачен и подавлен системой радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса». Взрывотехники УФСБ смогли успешно обезвредить боевой заряд, говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 121 украинский беспилотный летательный аппарат над российскими регионами.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сотрудникам ведомственной охраны в РФ разрешили использовать огнестрельное оружие для нейтрализации дронов.