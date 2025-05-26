Стало известно о попытках «Айдара» штурмовать позиции ВС России в Сумской области

В Сумской области Украины националистический батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) предпринимает попытки штурмовых действий, но теряет 30–40 человек ежедневно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Противник в основном пытается штурмовать в районе Рыжевки Сумской области. В среднем противник несет потери по 30–40 человек в сутки», — отметил собеседник агентства.

Накануне немецкая газета Bild писала, что Вооруженные силы России готовятся к большому наступлению в июне. По данным издания, наступление ожидается на территориях Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. В Bild пишут, что Россия для этих целей готовит тысячи солдат, а также танки. Кроме того, ВС РФ активизировали атаки по украинским логистическим целям.

До этого президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. Российские военные эту задачу уже выполняют, уточнил он. По его словам, с учетом ситуации в приграничных районах необходимо начинать работу по восстановлению разрушенных ВСУ объектов. О чем еще рассказал глава государства и как будет выглядеть буферная зона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Sky News сообщил о стягивании российских войск к Харьковской области.