«Могут ли они взять Харьков?» СМИ сообщили о стягивании российских войск для наступления

Россия начала стягивать свои войска у границы с Украиной недалеко от Харькова, передает Sky News. Информацию об этом также подтвердил начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения ВСУ Андрей Помагайбус. Аналитики полагают, что ВС РФ готовят летнее наступление в районе Харькова и Сум. При этом оно не будет резким, а число и мощность атак будут наращиваться со временем, утверждают эксперты.

Россия стягивает к границам Харьковской и Сумской областей свои войска, передает британский телеканал Sky News. По его информации, у границ уже сосредоточено 60-70 тыс. солдат.

«После вытеснения украинских войск из Курской области, российского региона, который они оккупировали на протяжении многих месяцев, остатки 50-тысячной российской группировки расположились прямо по ту сторону границы с Харьковом», — сообщает канал.

О том, что РФ стягивает войска к границе, заявил и начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения ВСУ Андрей Помагайбус.

«Противник пытается стянуть личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хоть какие-то штурмовые действия», — сказал он на этой неделе, отметив, что российские войска «не добиваются успеха».

Тем не менее, по его словам, «налицо явная подготовка противника к активным наступательным действиям».

Как полагает военный аналитик Sky News Майкл Кларк, в Москве надеются таким образом связать украинские силы на севере.

«Это не значит, что они собираются захватывать города по всей Харьковской области», — подчеркнул он.

«Они потерпели неудачу в прошлом, но у них определенно есть войска на их стороне границы, у них там есть 60-70 тыс. военнослужащих», — добавил Кларк.

Силами этих бойцов может быть создана та самая буферная зона, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин. «Если они оставили эти подразделения там, это может означать, что они хотят, чтобы они возглавили что-то другое», — предположил аналитик.

Говоря о том, могут ли российские силы «взять Харьков», он отвечает: «Почти наверняка нет. Но могут ли они захватить территории вокруг него? Да, наверное, могут… И если они будут настаивать, у них будет около четырех месяцев, чтобы сделать это, пока погода не повернется против них ».

По мнению Кларка, россияне «по сути израсходовали силы, которые они могли бы использовать для стратегического наступления».

Военный эксперт из аналитического центра RUSI Доктор Джек Уотлинг в свою очередь утверждает, что Россия, скорее всего, начнет «мягкий запуск» наступления.

Летнее наступление будет сопровождаться «постоянным ростом числа и масштабов атак», уверен он. Причем, по словам Уотлинга, «этот процесс уже начался».

Расстояние от Харькова до российско-украинской границы составляет около 30-40 км. Это второй по величине город Украины, в 2022 году там проживали более миллиона человек. Город называют «крепостью» и наградили званием «Город-герой Украины» за сопротивление в первые месяцы СВО.

Буферная зона

В конце апреля Путин заявил, что около Курской области необходимо создать безопасное пространство, чтобы прекратить обстрелы региона и предотвратить террористические провокации со стороны ВСУ.

«Обезопасить их можно, только создав некий коридор, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — отмечали ранее в Кремле.

«Может достигать 1000 км». Какой должна быть буферная зона на границе с Украиной Российские военные работают над созданием буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Об... 23 мая 13:14

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что на переговорах в Стамбуле российская сторона потребовала вывести украинские войска с территории новых регионов. По его словам, делегация РФ также потребовала создать зону безопасности в Сумской области, а в противном случае угрожала аннексией региона.

Ни российская, ни украинская делегации официально не подтверждали подлинность утечки.