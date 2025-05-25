США призвали Израиль отложить операцию в Газе ради переговоров

США призвали Израиль отложить новую наземную операцию в секторе Газа ради проведения переговоров с палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Просьба содержала два ключевых компонента. Отложить полномасштабную операцию в секторе Газеа и позволить продолжающимся переговорам продвигаться параллельно с военной операцией», — говорится в публикации.

По данным издания, США продолжают непрямые переговоры с ХАМАС.

19 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим будет контролировать всю территорию сектора Газа и не позволит ХАМАС «разграблять гуманитарную помощь».

18 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к широкомасштабным наземным действиям в секторе Газа в рамках операции «Колесницы Гедеона». В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что эти действия направлены против «террористических организаций, расположенных в Газе». Действия израильской армии стали ответом на отказ ХАМАС от американского плана освободить заложников во время перемирия, действовавшего с 19 января, и продлить его.

Ранее в конгрессе США призвали применить ядерное оружие в Газе по аналогии с Японией.