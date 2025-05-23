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В конгрессе США предложили использовать ядерное оружие против сектора Газа

Конгрессмен Файн призвал применить ядерное оружие в Газе по аналогии с Японией
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Ramadan Abed/Reuters

Член палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн призвал применить ядерное оружие в секторе Газа, чтобы добиться его безоговорочной капитуляции. Конгрессмен высказался о ситуации на Ближнем Востоке в ходе интервью для телеканала Fox News.

Во время беседы с журналистами политик прокомментировал случай со стрельбой возле еврейского музея в Вашингтоне. Он выразил уверенность, что «палестинское дело» является «злом».

«Единственный конец конфликта [в секторе Газа] — это полная и окончательная капитуляция тех, кто поддерживает мусульманский террор», — сказал Файн.

При этом парламентарий напомнил, что США в годы Второй мировой войны не вели переговоров с Германией и Японией. Вместо этого они дважды сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, чтобы принудить азиатскую страну к безоговорочной капитуляции.

«То же самое должно быть и здесь. В этой культуре есть что-то глубоко, глубоко неправильное, и это нужно победить», — добавил конгрессмен.

Стрельба у еврейского музея в Вашингтоне произошла вечером 21 мая. В результате несколько сотрудников посольства Израиля в США получили ранения, двоих из них спасти не удалось.

По данным телеканала NBC, во время задержания подозреваемый в стрельбе выкрикивал пропалестинские лозунги. Под стражей оказался 30-летний Элиас Родригес, который показал правоохранителям, в каком месте он выбросил оружие.

Ранее в Израиле заявили о готовности пойти на временное прекращение огня в секторе Газа.

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