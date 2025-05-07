СМИ пишут, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве. Что об этом говорят в Кремле?

Российскому военному командованию поручено определить приоритетные цели в Киеве для возможного удара баллистическими ракетами «Орешник» в ответ на угрозу провокаций со стороны Украины в Москве на День Победы, утверждают каналы Mash и Baza. При этом в Кремле заявили, что отменять запланированное перемирие в Москве не собираются. По данным газеты The Washington Post, на Украине считают маловероятной атаку ВСУ на парад Победы в Москве, но допускают нанесение ударов по другим регионам.

Военному руководству России поручено рассмотреть возможные цели для удара по Киеву с использованием баллистических ракет «Орешник» в ответ на угрозу «провокаций» со стороны ВСУ в Москве 9 Мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на неназванные источники.

По их данным, соответствующее указание якобы дал президент России Владимир Путин, поручив военным определить приоритетные объекты на территории Киева для потенциальной атаки. Решение могло быть принято на фоне информации о подготовке Украиной атаки, масштаб которой, по утверждению источников, может превзойти предыдущие удары с применением беспилотников.

Mash также утверждает, что в Киеве якобы начали вывозить семьи высокопоставленных лиц за границу.

В Кремле комментировать подобные сообщения не стали. Однако отметили, что новых указаний относительно предложенного Путиным перемирия не поступало.

«В данном случае нечего комментировать. Позиция наша хорошо известна. Общие указания даны. Никаких новых элементов здесь нет», — сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В свою очередь депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» отметил, что цели для таких атак определяются заранее.

«Ну, я думаю, у нас оружие есть и помощнее «Орешника», и поэффективнее. Но раз он уже применялся и все видят результаты, то давайте будем считать, что это «Орешник». Такое вполне может быть», — сказал Колесник.

А генерал-майор Владимир Попов в беседе с «МК» предположил, что целями ответных ударов могут стать промышленные центры, связанные с производством ракет, боевой техники и другого вооружения.

«Конструкторские бюро также входят в эту категорию. Кроме того, целью могут стать так называемые центры принятия решений — командные пункты, которые управляют непосредственно системой ПВО в Минобороны, и, конечно, командные пункты Сухопутных войск самого Генштаба, ГУР Украины», — сказал он.

Опасная цель

Немецкая газета Der Spiegel сообщила, что Украина может попытаться организовать «крупномасштабную» атаку на территорию России 9 мая или даже нанести удар по Москве в период проведения парада Победы. Издание пишет, что с начала конфликта Киев активно модернизировал возможности своих БПЛА, что дало ему возможность наносить удары вглубь российской территории.

По версии издания, атака на Москву возможна, однако потребует масштабного задействования дронов, чтобы перегрузить и дезориентировать систему ПВО. Вместе с тем, как подчеркивается в статье, пока неизвестно, решится ли украинская сторона на прямой удар по параду или его окрестностям. Der Spiegel отмечает, что удары могут быть нанесены по другим регионам России.

При этом 6 мая украинские военные источники сообщили изданию The Washington Post, что атака на парад Победы в Москве маловероятна из-за усиленных мер противовоздушной обороны.

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По словам одного из собеседников, даже если такая попытка будет предпринята, «она не увенчается успехом», так как российские силы ПВО сосредоточены на защите столицы. Источник добавил, что удары по другим регионам России возможны, но не по Москве.

Другой украинский чиновник заявил, что атака на Красную площадь может привести к жесткой реакции со стороны России и вызвать недовольство США. Он охарактеризовал слухи о планах нанести удар по параду как «нагнетание обстановки».

В конце апреля Путин объявил о введении режима прекращения огня на период празднования Дня Победы, с 8 по 11 мая. В Кремле подчеркнули, что в случае нарушения перемирия со стороны Украины последует «адекватный и эффективный ответ».

Президент Украины Владимир Зеленский отказался поддержать инициативу Москвы, заявив, что Киев настаивает на полном и безоговорочном 30-дневном прекращении огня, предложенном США. Он также отметил, что Украина не может обеспечить безопасность иностранных делегаций, планирующих визит на парад в столицу России.

В Москве угрозы Зеленского назвали «словесной провокацией» и пообещали соответствующий ответ на возможные действия 9 мая.

На параде Победы в Москве ожидается присутствие лидеров более 20 стран. В числе гостей председатель КНР Си Цзиньпин, а также президенты Белоруссии, Сербии и Венесуэлы: Александр Лукашенко, Александр Вучич и Николас Мадуро.