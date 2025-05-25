Собянин сообщил о ликвидации украинского беспилотника на подлете к Москве

Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший на Москву

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник, атаковавший Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб города.

В течение дня на подлете к городу было сбито четыре дрона. Первое сообщение об уничтожении БПЛА появилось в 17:10 мск, второе — в 17:13 мск.

По данным МО РФ, в период с полуночи до семи утра 25 мая над регионами России перехватили и сбили 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 13 из них были сбиты в Московской области.

Наибольшая активность БПЛА зафиксирована в Тульской области — там сбили 16 аппаратов. По 14 дронов уничтожали в Брянской и Калужской областях, 13 в Тверском регионе. По десять целей удалось ликвидировать в небе над Белгородской и Курской областями.

Ранее летевший в сторону Москвы дрон ВСУ сняли на видео из окна самолета.