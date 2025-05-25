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Мэр Москвы сообщил об уничтожении двух дронов на подлете к столице

Собянин заявил о двух сбитых БПЛА, летевших на Москву
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Reuters

Силы противовоздушной обороны РФ с небольшим интервалом сбили два летевших к Москве беспилотника. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Первое сообщение об уничтожении БПЛА появилось в 17:10 мск, второе — в 17:13 мск. На место падения одного из дронов прибыли сотрудники оперативных служб.

Всего за последние полчаса сообщалось о трех сбитых дронах на подлете к Москве.

По данным МО РФ, в период с полуночи до семи утра 25 мая над регионами России перехватили и сбили 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. 13 из них были сбиты в Московской области.

Наибольшая активность БПЛА зафиксирована в Тульской области — там сбили 16 аппаратов. По 14 дронов уничтожали в Брянской и Калужской областях, 13 в Тверском регионе. По десять целей удалось ликвидировать в небе над Белгородской и Курской областями.

Кроме того, восемь беспилотников были сбиты над Орловской областью, семь — в районе Республики Крым. По данным Минобороны, также по одному аппарату было уничтожено в Липецкой, Нижегородской и Новгородской областях, и два — в Смоленской.

Ранее летевший в сторону Москвы дрон ВСУ сняли на видео из окна самолета.

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