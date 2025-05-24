Российские военные ликвидировали французского наемника Тони Герцена в районе населенного пункта Кармазиновка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По данным Рожина, инцидент произошел 6 мая 2025 года. Герцен, ранее служивший в Иностранном легионе Франции, участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.

22 мая командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления министерства обороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что колумбийские наемники понесли «очень большие» потери в Курской области. Он отметил, что с началом боев в Курской области наемники сразу же стали нести большие потери. По его словам, это заставило колумбийцев быстро осознать, что Россия не является для них местом для прогулок, тем более для сафари.

21 мая председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заявил, что наибольшее число наемников, воюющих на стороне Украины, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду.

Ранее СМИ сообщили о ликвидации героя мема про шоколадку в зоне СВО.