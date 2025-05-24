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Российский военный рассказал, что ВСУ бросили натовское оружие в Отрадном

Российский боец Клык сообщил, что ВСУ бросили в Отрадном оружие натовского образца
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинские военные при бегстве из села Отрадное в ДНР бросили десятки единиц вооружения и боеприпасов образца НАТО. Об этом рассказал военный с позывным Клык, пишет ТАСС.

«Есть американские, натовские одноразовые гранатометы в основном, М16 встречались, какие-то еще натовские винтовки», — рассказал он.

Российские военные рассказали, что во время зачистки села находили ликвидированных польских наемников.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль два населенных пункта. Военные группировки «Восток» вынудили ВСУ покинуть поселок Отрадное в ДНР, а солдаты группировки «Юг» взяли под контроль село Ступочки в Сумской области. Противник потерял до 480 военных, уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляли контратаки в попытках вернуть контроль над освобожденным поселком Отрадное. Однако им этого не удалось.

Российский офицер рассказал о натовском оружии в распоряжении ВСУ.

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