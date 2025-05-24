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ВСУ попытались вернуть контроль над освобожденным Отрадным в ДНР

В ДНР украинские войска пытались контратаковать с целью вернуть Отрадное
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляли контратаки в попытках вернуть контроль над освобожденным поселком Отрадное в Донецкой народной республике. Об этом сообщил РИА Новости командир ударно-тактического отделения группы «Дальневосточные ветра» с позывным «Фил».

По его словам, бойцы ВСУ постоянно пытаются возобновить наступление, однако эти попытки оперативно пресекаются, поскольку российские подразделения контролируют большинство дорог и подходов к поселку.

«Также их маршруты все вычисляем и постоянно дежурим, также маршруты БПЛА вычисляем», – отметил он.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль два населенных пункта. Военные группировки «Восток» вынудили ВСУ покинуть поселок Отрадное в ДНР, а солдаты группировки «Юг» взяли под контроль село Ступочки в Сумской области.

По словам командира, ВСУ ожидали атаки с востока, где сосредоточили основные укрепления. Однако российские подразделения совершили обходной маневр, зайдя в тыл противника.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Локня в Сумской области.

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