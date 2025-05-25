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ВСУ атаковали Запорожскую АЭС в день ротации

Запорожская АЭС: ВСУ вели артиллерийский огонь по территории в день ротации
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские военнослужащие вели артиллерийский огонь по территории, непосредственно прилегающей к площадке Запорожской АЭС, в день проведения ротации сотрудников станции. Об этом говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

«Эти действия в очередной раз продемонстрировали, что противник ведет себя как террорист, готовый подвергнуть опасности сотрудников МАГАТЭ и мирных жителей Энергодара ради демонстрации своей сущности», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, станция работает в штатном режиме, все шесть блоков находятся в состоянии «холодный останов». В публикации отмечается, что нарушений безопасности не зафиксировано, радиационный фон в норме и не превышает допустимых значений.

До этого глава Энергодара — города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов сообщил, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды пытались атаковать город.

21 мая украинские военные неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС.

Ранее глава Энергодара сравнил идею о нейтральной зоне у ЗАЭС с голливудским сценарием.

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