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ВСУ дважды попытались атаковать Энергодар

Пухов: дроны ВСУ дважды пытались атаковать Энергодар
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РИА Новости

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды пытались атаковать Энергодар. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

«Сегодня зафиксировано 2 попытки ВСУ атаковать Энергодар дронами. В результате повреждено дорожное полотно на въезде в город и одна из кровель дома в СОТ «Энергетиков», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что ВСУ неоднократно атаковали уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС.

15 мая директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина рассказала, что украинские войска ежедневно наносят удары в районе станции.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации последнюю неделю ежедневно слышали взрывы вокруг Запорожской АЭС.

Ранее глава Энергодара сравнил идею о нейтральной зоне у ЗАЭС с голливудским сценарием.

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