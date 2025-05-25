Российские военнослужащие в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Романовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, ответственность за проведение операции несла российская группировка войск «Юг».

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения взяли под контроль два населенных пункта. Военные группировки «Восток» вынудили ВСУ покинуть поселок Отрадное в ДНР, а солдаты группировки «Юг» взяли под контроль село Ступочки в Сумской области. Противник потерял до 480 военных, уточнили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляли контратаки в попытках вернуть контроль над освобожденным поселком Отрадное. Однако им этого не удалось.

25 мая представитель группировки российских войск «Север» Ярослав Якимкин сообщил, что российские бойцы за прошедшую неделю взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области. По его словам, речь идет о селах Локне и Марьино.

Ранее Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле «1000 на 1000».