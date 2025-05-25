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Российские войска за неделю взяли под контроль два села в Сумской области

«Интерфакс»: ВС РФ за неделю взяли Локню и Марьино в Сумской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы РФ за прошедшую неделю взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на представителя группировки российских войск «Север» Ярослава Якимкина.

По его словам, речь идет о селах Локне и Марьино.

Также подразделения ВС РФ продвинулись в районе города Волчанска в Харьковской области, рассказал Якимкин. Он уточнил, что в боях на данном участке фронта участвуют солдаты группировки «Север».

24 мая пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль три населенных пункта в Донецкой народной республике (ДНР) и Сумской области. Бойцы ВС РФ вынудили украинские формирования покинуть поселок Отрадное и село Ступочки в ДНР, а также село Локня в Сумской области. При этом в сражениях за Ступочки участвовали подразделения группировки «Юг», а в боях за Одрадное — подразделения группировки «Восток».

Как рассказали в российских правоохранительных органах, ВС РФ благодаря взятию Отрадного открыли себе дорогу на село Комар. Оно является последним крупным населенным пунктом на пути к Днепропетровской области.

Ранее военный эксперт оценил значимость продвижения российских бойцов в Сумской области.

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