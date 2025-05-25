В Суджанском районе эвакуировали все найденные тела украинских военных

Военнослужащие спецназа «Ахмат» эвакуировали все найденные тела украинских солдат в Суджанском районе Курской области. Об этом в интервью РИА Новости заявил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Мы <...> собрали тела всех украинских бойцов и тоже их, как говорится, вывезли, потому что, как бы оно ни было, их тоже родила какая-то мать», — заявил он.

По словам генерала, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) тоже должны быть где-то похоронены. По его словам, при любых обстоятельствах бойцы подразделения стараются вывезти тела всех бойцов.

Он отметил, что в вопросе транспортировки тел российских бойцов даже не стоит вопроса, то же самое касается тел мирных жителей.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном поручил увеличить группировку российских военных, которая занимается разминированием региона.

По словам главы государства, ускорить процесс по разминированию необходимо, чтобы местные жители могли как можно скорее вернуться домой.

Ранее саперы обнаружили в Курской области большое количество мин производства стран НАТО.