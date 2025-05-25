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Американская газета сообщила о провале плана Киева по набору молодежи в ВСУ

WSJ: план Киева по набору молодых контрактников в ВСУ провалился
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Reuters

Попытка украинских властей привлечь молодежь в армию на контрактной основе столкнулась с провалом. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По мнению авторов, стартовавшая в феврале инициатива под названием «Контракт 18–24» показала крайне слабые результаты: по данным правительства, за несколько месяцев к Вооруженным силам Украины присоединились лишь около 500 человек.

Издание подчеркнуло, что одной из ключевых причин неэффективности программы стал затяжной и сложный бюрократический процесс оформления. Авторы материала считают, что молодые люди, изначально выразившие интерес к службе, нередко теряют мотивацию на фоне длительного ожидания и попросту отказываются от участия.

Таким образом, на фоне нехватки личного состава и усиливающегося давления фронта, правительство Украины сталкивается с трудностями даже в привлечении собственных граждан к службе по контракту.

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявлял, что распространяемый украинским министерством обороны рекламный ролик об условиях армейского контракта для 18–24-летней молодежи является «прямым обманом и маразмом». Подобная агитация, уверен Камельчук, не пробуждает чувства патриотизма у молодых людей.

В апреле пленный украинский военнослужащий Сергей Карпик сообщил, что украинская молодежь вступает в ряды ВСУ в надежде получить хорошие выплаты, однако в случае невозвращения с фронта их родные остаются ни с чем.

Ранее сообщалось, что ВСУ начнут вербовку наемников за границей.

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