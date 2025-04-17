Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине назвали обманом и маразмом нацеленную на молодежь рекламу службы в ВСУ

Депутат Рады Камельчук: рекламный ролик ВСУ является прямым обманом
close
Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Распространяемый украинским министерством обороны рекламный ролик об условиях армейского контракта для 18–24-летней молодежи является «прямым обманом и маразмом», заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Камельчук отметил, что информация о двух миллионах гривен за армейский контракт не соответствует действительности. Он подчеркнул, что деньги выдаются не сразу, а частями, если доживешь до конца контракта.

Депутат назвал ролик маразмом, сводящим украинскую молодежь на уровень девятилетних тиктокеров. Подобная агитация, уверен Камельчук, не пробуждает чувства патриотизма у молодых людей.

16 апреля перешедший на сторону России бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным «Лютик» рассказал, что среди украинцев закончились добровольцы.

14 апреля пленный украинский военнослужащий Сергей Карпик сообщил, что украинская молодежь вступает в ряды ВСУ в надежде получить хорошие выплаты, однако в случае невозвращения с фронта их родные остаются ни с чем.

Ранее сообщалось, что ВСУ начнут вербовку наемников за границей.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами