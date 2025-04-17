Распространяемый украинским министерством обороны рекламный ролик об условиях армейского контракта для 18–24-летней молодежи является «прямым обманом и маразмом», заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Камельчук отметил, что информация о двух миллионах гривен за армейский контракт не соответствует действительности. Он подчеркнул, что деньги выдаются не сразу, а частями, если доживешь до конца контракта.

Депутат назвал ролик маразмом, сводящим украинскую молодежь на уровень девятилетних тиктокеров. Подобная агитация, уверен Камельчук, не пробуждает чувства патриотизма у молодых людей.

16 апреля перешедший на сторону России бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины с позывным «Лютик» рассказал, что среди украинцев закончились добровольцы.

14 апреля пленный украинский военнослужащий Сергей Карпик сообщил, что украинская молодежь вступает в ряды ВСУ в надежде получить хорошие выплаты, однако в случае невозвращения с фронта их родные остаются ни с чем.

Ранее сообщалось, что ВСУ начнут вербовку наемников за границей.