Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский военнопленный рассказал, как власти обманывают контрактников с выплатами

Пленный Карпик: молодежь идет в ВСУ за деньгами, но семьи остаются без выплат
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинская молодежь вступает в ряды ВСУ в надежде получить хорошие выплаты, однако в случае невозвращения с фронта их родные остаются ни с чем. Об этом РИА Новости рассказал пленный украинский военнослужащий Сергей Карпик.

«У нас до 25 лет тебе сразу дают миллион (гривен за заключение контракта. — «Газета.Ru»), и ты идешь воевать. Но идут воевать не такие, что богатые дети. А идут, которые были в интернате, у которых бедная семья, которые знают, а вдруг получится — я выживу, вдруг эти будут деньги», — поделился деталями военнопленный.

Он также добавил, что часто молодые люди заключают контракт, так как боятся, что после 25 лет их все равно заберут в армию, но уже не выплатят деньги.

Сергей Карпик попал в плен российских военных на Красноармейском направлении. В ВСУ он проходил службу в 5-й отдельной тяжелой механизированной бригаде.

В феврале этого года Минобороны Украины объявило о начале привлечения в ряды ВСУ добровольцев от 18 до 25 лет. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал особые условия для контрактников. В частности, ипотеку под 0%, $24 тысячи за год и поступление в вузы без экзаменов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала набор 18-летних украинцев в армию билетом в один конец. Она считает, что Зеленский хочет уничтожить народ Украины.

Ранее пленный солдат ВСУ раскрыл, что бойцы тянули жребий для отправки на фронт.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами