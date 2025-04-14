Пленный Карпик: молодежь идет в ВСУ за деньгами, но семьи остаются без выплат

Украинская молодежь вступает в ряды ВСУ в надежде получить хорошие выплаты, однако в случае невозвращения с фронта их родные остаются ни с чем. Об этом РИА Новости рассказал пленный украинский военнослужащий Сергей Карпик.

«У нас до 25 лет тебе сразу дают миллион (гривен за заключение контракта. — «Газета.Ru»), и ты идешь воевать. Но идут воевать не такие, что богатые дети. А идут, которые были в интернате, у которых бедная семья, которые знают, а вдруг получится — я выживу, вдруг эти будут деньги», — поделился деталями военнопленный.

Он также добавил, что часто молодые люди заключают контракт, так как боятся, что после 25 лет их все равно заберут в армию, но уже не выплатят деньги.

Сергей Карпик попал в плен российских военных на Красноармейском направлении. В ВСУ он проходил службу в 5-й отдельной тяжелой механизированной бригаде.

В феврале этого года Минобороны Украины объявило о начале привлечения в ряды ВСУ добровольцев от 18 до 25 лет. Украинский президент Владимир Зеленский пообещал особые условия для контрактников. В частности, ипотеку под 0%, $24 тысячи за год и поступление в вузы без экзаменов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала набор 18-летних украинцев в армию билетом в один конец. Она считает, что Зеленский хочет уничтожить народ Украины.

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