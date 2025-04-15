ВСУ начнут вербовку наемников за границей

Центры рекрутинга ВСУ получили право вербовать наемников в украинскую армию за рубежом и доставлять их в зону боевых действий. Об этом со ссылкой на решение кабмина Украины сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Рекрутинг иностранцев в ряды ВСУ. Кабмин принял постановление о привлечении иностранцев и лиц без гражданства к военной службе по контракту», — сообщил он.

Отмечается, что, в соответствии с решением кабмина Украины, центры рекрутинга смогут перевозить добровольцев из-за рубежа, обеспечивать им проживание и питание в Украине.

При этом денежные средства на это будут брать из госбюджета, добавил депутат.

15 апреля сообщалось, что с начала вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область были ликвидированы более 4,7 тыс. иностранных наемников, воюющих на украинской стороне.

Ранее в зоне боевых действий засняли ликвидацию колумбийского наемника ВСУ.