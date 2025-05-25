После освобождения Курской области от украинских оккупантов Вооруженные силы (ВС) России выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы РФ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Север» Ярослав Якимкин, пишет РИА Новости.

«После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации», — рассказал Якимкин.

По его словам, российские военные ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от госграницы для создания «санитарной зоны» и обеспечения безопасности для мирного населения региона.

Якимкин уточнил, что только за последнюю неделю ВС РФ освободили Марьино и Локню в Сумской области. Кроме того, бойцы российской армии значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.

До этого президент России Владимир Путин высказался о присоединении Сумской области к России. С таким предложением выступил глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев, пояснив, что этот регион должен стать частью РФ ради безопасности жителей курского приграничья.

В ответ Путин отшутился, сказав, что по этой причине на пост врио губернатора Курской области был назначен Александр Хинштейн, который, по словам президента, преследует такие же цели и тоже «хочет все побольше, побольше».

Ранее Путин оценил обстановку в Курской области после ее освобождения от ВСУ.