В Нижегородской области отразили атаку беспилотников

Губернатор Никитин: при атаке дронов на Нижегородскую область никто не пострадал

В результате атаки беспилотников на Нижегородскую область никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Утром на территории региона силы и средства защиты отразили атаку БПЛА. По предварительным данным пострадавших нет», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 25 мая над регионами России уничтожили и перехватили 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в ночь на 25 мая системы ПВО сбили 14 беспилотников над территорией региона. По его словам, на всех локациях работают оперативные службы. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне в администрации Варнавинского района Нижегородской области заявили, что обломки беспилотника обнаружили около деревни Ляды. Обломок аппарата нашли в 700 метрах от автодороги Варнавино — Красные Баки — Белышево.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.