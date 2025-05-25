Губернатор Калужской области сообщил о сбитых за ночь беспилотниках

В ночь на 25 мая системы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По данным властей, на Тарусский район пришлось наибольшее число атак — там было уничтожено пять БПЛА. Также два дрона ликвидировали в районе Обнинска, еще три — в Сухиничском районе. По одному беспилотнику сбито в Боровском районе и три — в Малоярославецком.

Глава области уточнил, что на всех указанных локациях работают оперативные службы. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Власти продолжают контролировать ситуацию, уточняя обстоятельства ночной атаки.

23 мая министерство иностранных дел РФ заявило, что власти Украины продолжают терроризировать мирное население на территории России. В ведомстве отметили, что с 20 мая по 8:00 мск 23 мая было зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию Российской Федерации, причем вне зоны специальной военной операции.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.