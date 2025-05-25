На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Калужской области сообщил о сбитых за ночь беспилотниках

Губернатор Шапша: в Калужской области за ночь сбили 14 беспилотников
close
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В ночь на 25 мая системы противовоздушной обороны сбили 14 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По данным властей, на Тарусский район пришлось наибольшее число атак — там было уничтожено пять БПЛА. Также два дрона ликвидировали в районе Обнинска, еще три — в Сухиничском районе. По одному беспилотнику сбито в Боровском районе и три — в Малоярославецком.

Глава области уточнил, что на всех указанных локациях работают оперативные службы. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Власти продолжают контролировать ситуацию, уточняя обстоятельства ночной атаки.

23 мая министерство иностранных дел РФ заявило, что власти Украины продолжают терроризировать мирное население на территории России. В ведомстве отметили, что с 20 мая по 8:00 мск 23 мая было зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию Российской Федерации, причем вне зоны специальной военной операции.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами