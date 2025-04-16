Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что единственный способ для украинской армии спасти свою страну — свергнуть президента Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Наконец-то на Украине просыпается внутренний протест. У украинских военных остался последний шанс спасти Украину, и для этого нужно объединиться и свергнуть Зеленского», — сказал он.

Таким образом он прокомментировал информацию о планах одной из бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти на Киев.

Напомним, как сообщили в пророссийском подполье, военные 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) выразили готовность возглавить поход на Киев, чтобы свергнуть режим президента Владимира Зеленского и спасти страну.

В марте профессор политических наук Университета Род-Айленда Николай Петро заявил, что украинские националисты могут устроить военный переворот и свергнуть режим Зеленского, если он сойдет с желательного для них курса.

Ранее в офисе Зеленского выступили за то, чтобы в армии служили все, включая женщин.