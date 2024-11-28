Украинские военные подразделения на фоне продолжающихся неудач на фронте могут отказаться от выполнения приказов и «пойти на Киев». Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Может наступить переломный момент, когда какие-то подразделения, понимая, что надо спасать уже не Украину и не Зеленского, а собственные жизни, могут отказаться выполнять приказы и даже пойти на Киев», — подчеркнул он.

По мнению Олейника, такое решение может быть принято в ВСУ потому, что главный враг находится в Киеве.

До этого главред газеты Bild Пауль Ронцхаймер заявлял, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают, что конфликт с Россией зашел в тупик, и разрешить его можно лишь с помощью переговоров.

По его данным, в последние три-четыре месяца украинские военные были вынуждены отступать. Российская армия наращивает темпы, и у нее все еще есть ресурсы для продолжения конфликта. Один из украинских солдат также отметил, что ВС РФ превосходит их по численности солдат. Боец ВСУ призвал к окончанию конфликта и к переговорам с Москвой, но признал, что украинцы не хотят отдавать территорию.

Ранее в МИД РФ назвали условия для возможных переговоров Москвы с Киевом.