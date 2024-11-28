Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине не исключили возможный поход ВСУ на Киев, чтобы сместить Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник: ВСУ могут пойти на Киев, чтобы свергнуть Зеленского

close
Bernadett Szabo/Reuters

Украинские военные подразделения на фоне продолжающихся неудач на фронте могут отказаться от выполнения приказов и «пойти на Киев». Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Может наступить переломный момент, когда какие-то подразделения, понимая, что надо спасать уже не Украину и не Зеленского, а собственные жизни, могут отказаться выполнять приказы и даже пойти на Киев», — подчеркнул он.

По мнению Олейника, такое решение может быть принято в ВСУ потому, что главный враг находится в Киеве.

До этого главред газеты Bild Пауль Ронцхаймер заявлял, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают, что конфликт с Россией зашел в тупик, и разрешить его можно лишь с помощью переговоров.

По его данным, в последние три-четыре месяца украинские военные были вынуждены отступать. Российская армия наращивает темпы, и у нее все еще есть ресурсы для продолжения конфликта. Один из украинских солдат также отметил, что ВС РФ превосходит их по численности солдат. Боец ВСУ призвал к окончанию конфликта и к переговорам с Москвой, но признал, что украинцы не хотят отдавать территорию.

Ранее в МИД РФ назвали условия для возможных переговоров Москвы с Киевом.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами