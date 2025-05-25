Названо число сбитых дронов ВСУ в зоне группировки «Запад»

Средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки российских войск «Запад» за сутки сбили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказал собеседник агентства.

Бигма уточнил, что также были уничтожены 43 пункта управления беспилотниками, а также восемь станций спутниковой связи «Старлинк», станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и два полевых склада боеприпасов.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщили, что дежурные средства ПВО вечером 24 мая уничтожили и перехватили 95 беспилотников ВСУ самолетного типа над регионами России.

До этого министерство иностранных дел РФ заявило, что украинские власти не прекращают террор против мирного населения. В ведомстве указали на кратное увеличение налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию России.

Ранее раненый российский боец оказался в ловушке под землей без воды и еды.