На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названо число сбитых дронов ВСУ в зоне группировки «Запад»

ТАСС: бойцы группировки «Запад» за сутки сбили 14 дронов ВСУ
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) группировки российских войск «Запад» за сутки сбили 14 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказал собеседник агентства.

Бигма уточнил, что также были уничтожены 43 пункта управления беспилотниками, а также восемь станций спутниковой связи «Старлинк», станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и два полевых склада боеприпасов.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщили, что дежурные средства ПВО вечером 24 мая уничтожили и перехватили 95 беспилотников ВСУ самолетного типа над регионами России.

До этого министерство иностранных дел РФ заявило, что украинские власти не прекращают террор против мирного населения. В ведомстве указали на кратное увеличение налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию России.

Ранее раненый российский боец оказался в ловушке под землей без воды и еды.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами