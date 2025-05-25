Мэр Москвы сообщил об уничтожении еще одного беспилотника

Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону столицы.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — сказано в сообщении, опубликованном в 3:15 мск.

Незадолго до этого Собянин сообщал об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов. Вечером 24 мая мэр заявял об отражении атаку двух беспилотников, летевших в Москву. Позднее, в ночь на 25 мая, он сообщил об уничтожении еще четырех дронов.

По данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО вечером 24 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

23 мая министерство иностранных дел РФ заявило, что власти Украины продолжают терроризировать мирное население на территории России. В ведомстве отметили, что с 20 мая по 8:00 мск 23 мая было зафиксировано кратное увеличение — 788 налетов БПЛА самолетного типа и ракет западного производства на территорию Российской Федерации, причем вне зоны специальной военной операции.

Ранее «Военный обозреватель» заявил о запуске множества дронов-камикадзе в сторону Украины.