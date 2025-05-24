Украинский дрон атаковал сотрудников МЧС в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал двух сотрудников МЧС в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Борисовском районе. Огнеборцы пожарно-спасательной части №17 прибыли на место возгорания сухой травы после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время тушения огня противник осуществил повторную атаку, в результате чего двое сотрудников МЧС получили ранения. Они были доставлены в больницу.

Возгорание травы было потушено.

Сегодня российский сапер с позывным «Шмель» рассказал, что украинские операторы БПЛА сбрасывают с дронов в Белгородской области взрывные устройства, замаскированные под кукурузу.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по территории Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, были зафиксированы атаки 160 беспилотников. В Белгородском районе атакам подверглись поселки Малиновка, Разумное и села Бессоновка, Ближнее, Бочковка, Красный Хутор, Лозовое, Нижний Ольшанец, Отрадное, Петровка, Солохи и Устинка.

До этого в Шебекино беспилотник ударил по частному дому, из-за чего пострадали две женщины и семилетний ребенок. Женщины получили баротравмы и были доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. Девочку с контузией отправили в областную детскую больницу.

Ранее украинский беспилотник атаковал велосипедиста в Белгородской области.