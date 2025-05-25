Жители Твери заявили о взрывах и стрельбе по беспилотникам

Baza: в Твери слышны взрывы и стрельба по беспилотникам

Жители Твери рассказали о налете беспилотников на город, пишет Baza.

По словам очевидцев, в небе раздались как минимум три взрыва, а в районе одной из воинских частей слышна стрельба по БПЛА.

В ночь на 25 мая столичный мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырех дронов на подлете к городу. На этом фоне аэропорты Домодедово и Жуковский дважды переставали принимать и отправлять самолеты.

В первый раз работу этих московских воздушных гаваней приостанавливали в 23:35. Прием и отправку лайнеров пришлось ограничить, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Меры оставались в силе на протяжении полутора часов — до 01:05. Во второй аналогичные ограничения были введены с 2:00. Они продолжают действовать до сих пор.

Ранее в Туле на фоне взрывов начались перебои с электричеством.