СМИ сообщили о взрывах в пяти украинских городах

В пяти украинских городах произошли взрывы. Об этом сообщает RT со ссылкой на мониторинговые группы.
По информации журналистов, взрывы слышны в Харькове, Чернигове, Киевской области, а также в Киеве, Одессе и Николаеве.
До этого стало известно, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по контейнеровозу, перевозящему военные грузы в Одессу. В результате удара произошла вторичная детонация уже выгруженных на причал боеприпасов.
23 мая военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что российские войска атаковали цели в Одессе неизвестными дронами. По его данным, аппараты визуально схожи с «Ланцетом», но имеют больший размер и усиленную боевую часть.
24 мая командующий Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что системы противовоздушной обороны Patriot стали реже сбивать российские ракеты из-за их модернизации.
Ранее ВС РФ поразили одно из ключевых предприятий по производству БПЛА на Украине.