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СМИ сообщили о взрывах в пяти украинских городах

RT: в Харькове, Чернигове, Киеве, Одессе и Николаеве произошли взрывы
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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В пяти украинских городах произошли взрывы. Об этом сообщает RT со ссылкой на мониторинговые группы.

По информации журналистов, взрывы слышны в Харькове, Чернигове, Киевской области, а также в Киеве, Одессе и Николаеве.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по контейнеровозу, перевозящему военные грузы в Одессу. В результате удара произошла вторичная детонация уже выгруженных на причал боеприпасов.

23 мая военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что российские войска атаковали цели в Одессе неизвестными дронами. По его данным, аппараты визуально схожи с «Ланцетом», но имеют больший размер и усиленную боевую часть.

24 мая командующий Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что системы противовоздушной обороны Patriot стали реже сбивать российские ракеты из-за их модернизации.

Ранее ВС РФ поразили одно из ключевых предприятий по производству БПЛА на Украине.

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