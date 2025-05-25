На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия подняла в воздух ракетоносцы Ту-95МС

РФ подняла в воздух семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Россия подняла в воздух семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом сообщил Telegram-канал «Повернутые на войне».

«Семь стратегов Ту-95МС в воздухе», — говорится в публикации.

Дополнительные детали на данный момент не сообщаются.

До этого Минобороны РФ сообщило, что над территорией России дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за четыре часа уничтожили 95 украинских беспилотников. Больше всего дронов российские военные ликвидировали над Брянской областью — 30.

24 мая командующий Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot стали реже сбивать ракеты РФ из-за их модернизации.

Ранее на Украине заявили об ударе «Гераней» по Киеву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами